Cos’è il test Minnesota per i magistrati | “Misura la personalità | ma va adattato al mestiere di giudice”

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul Codice della Strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all'esame del Senato. «È una bella... (ilmessaggero)

Qual è la storia di Mosé? Stiamo parlando del profeta e legislatore del popolo ebraico. Quest’ultimo è noto per aver liberato il suo popolo in Egitto dalla schiavitù, guidandolo in viaggio nel ... (latuafonte)