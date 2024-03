Cosa serve per una vera riforma del Reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Italia era l’unico paese senza una misura universale contro la povertà fino al 2017 (governo Gentiloni), poi ne ha avuta una con molti difetti fino al 2023, ma dal 2024 in poi rischia di avere di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Anche la Juve Stabia si avvicina al ritorno in Serie B, il +9 sul Benevento palanca le porte ai calcoli per l’aritmetica promozione da... (calciomercato)

Anche l'Europa avrà il suo Spid , il portafoglio digitale che renderà più semplice accedere a tutta una serie di servizi via internet, identificandosi in maniera sicura e veloce. È stato approvato ... (today)

Teatro Moderno. Quei "momenti" un po’ di tutti - Al teatro Moderno arrivano Francesco Piccolo e Pif in ‘Momenti di trascurabile (in)felicità’, in scena mercoledì 6 aprile alle 21. Uno spettacolo che si sviluppa in un dialogo tra i due protagonisti, ...lanazione

Il Napoli non prenderà parte al Keep racism out: in Cosa consiste l'iniziativa della Serie A - Nella prossima giornata di Serie A valida per il 30° turno del campionato 2023/24 andrà in scena la seconda parte dell'iniziativa "Keep racism out" voluta dalla Lega Serie A, una campagna andata in ...tuttonapoli

Roma, guarda Cosa fa Lukaku contro l'Inghilterra: assist da re - L'attaccante della Roma ha servito con un esterno destro perfetto Tielemans, che ha firmato il gol del 2-1: la fotosequenza ...corrieredellosport