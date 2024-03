Cosa sarà | il film con Kim Rossi Stuart stasera in tv | trama e cast

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Va in onda per la prima volta in chiaro oggi, 27 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1, il". Diretto da Francesco Bruni, è ispirato ad una personale vicenda profondamente autobiografica, interpretata da unche comprende Kim, Lorenza Indovina e Barbara Ronchi. Un...