Cosa prevede il decreto sul Superbonus che ferma la cessione dei crediti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A sorpresa il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato unlegge che introduce misure urgenti per le agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Le disposizioni, spiega una nota di Palazzo Chigi, "sono volte alla tutela della finanza pubblica": secondo gli ultimi dati certificati dall’Istat, infatti, il deficit relativo all’anno 2023 è pari al 7,2 per cento, una revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022. Secondo la scheda di sintesi illustrata dal governo, i principali punti di novità sono: l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per ladel credito in luogo delle detrazioni; al fine di acquisire, ...