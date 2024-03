Cosa prevede il decreto del Governo per limitare i costi del Superbonus

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A sorpresa, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovorestrittivo sui bonus edilizi per contenere idel, la misura introdotta dalConte per stimolare lavori di ristrutturazione edilizia attraverso incentivi fiscali significativi, che però ha prodotto centoquattordici miliardi di euro di debiti per lo Stato. Per evitare un ulteriore sforamento del deficit, arrivato al 7,2 per cento del Prodotto interno lordo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che non sarà più possibile optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito d’imposta rispetto alla tradizionale detrazione fiscale. Inoltre ilha eliminato la possibilità di utilizzare la remissione in bonis, che avrebbe consentito di regolarizzare con una minima ...