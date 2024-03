“Cosa penso davvero di Perla” Grande Fratello | il commento di Mughini | sotterra la vincitrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Beatrice è una persona reale,invece…”. Dopo la finale delparla Giampiero. Lo scrittore dice la sua in maniera netta e chiara sulle due finaliste del reality. Lui, da ex concorrente eosservatore, conosce le dinamiche che entrano in gioco dentro la casa. Ma sa anche interpretare il pensiero popolare. Le sue parole in una lettera pubblicata su Dagospia. “di Beatrice e”.è stato tra i primi eliminati del GF, ma dallo studio ha assunto il ruolo di commentatore d’eccellenza. Un opinionista aggiunto, oltre a Cesara Buonamici. Anzi, c’è chi ha apprezzato tra i telespettatori più le analisi del primo, che quelle della seconda. Spesso Alfonso Signorini si è rivolto a lui per ...