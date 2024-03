Cosa dicono le statistiche sugli attaccanti italiani

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le convocazioni della Nazionale sono un argomento che ha sempre grande risonanza: se ne parla sui social, ne scrivono testate e siti web, ne discutono le persone. Anche l’ultima tornata di convocazioni di Luciano Spalletti non ha fatto eccezione, nonostante quelle della tournée negli Stati Uniti fossero solo amichevoli, anche se tra gli ultimi test disponibili prima dei prossimi Europei. Le maggiori perplessità – eufemismo – hanno riguardato gli, e non è una novità: d’altra parte proprio la situazione non facile vissuta dall’Italia dopo la vittoria degli Europei del 2021 è stata da molti spiegata con la scarsità di talento offensivo e sulla mancanza di opzioni valide in attacco. Anche nel ciclo di Roberto Mancini, sia durante gli Europei che dopo, le punte – e in particolare Ciro Immobile – sono stati costantemente oggetto di critica e discussione. ...