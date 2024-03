Cosa ci ricordano gli attacchi Houthi ai cavi sottomarini Parla Calderaro EUI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I danni aistanno rendendo sempre più difficile l’accesso a Internet in tutta l’Africa. Ne scrive il settimanale The Economist, che spiega come la ragione di tutto questo problema è che quattro dei principalidatiche servono l’Africa sono stati gravemente danneggiati da qualche parte vicino alla Costa d’Avorio poche settimane dopo che un altro era stato tagliato vicino allo Yemen. Gli atti di sabotaggio attribuiti aglinel Mar Rosso, così come, il sabotaggio del gasdotto NordStream 2 avvenuto nel Mar Baltico nel settembre 2022, “hanno non solo messo in luce l’importanza della protezione deinella regione” ma hanno anche “portato a una rinvigorita attenzione verso la fragilità delle infrastrutture fisiche anche ...