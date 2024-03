Cosa bolle nella pentola della AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Possiamo dirlo ad alta voce: dopo un anno in balia delle onde, incontrando tante difficoltà, la AEW si è ripresa. Lo dimostrano le puntate di Dynamite post Revolution: non perfette, ma si respira aria aria fresca, simile a quella che ha caratterizzato le puntate del 2019. Grazie, anche, alla maggiore varietà delle storie, degli intrecci. E alla possibilità di avere poi i migliori (sulla carta) match possibili. Il nuovo corso ha la mano di un nuovo team booking, dove Bryan Danielson e Stokely Hathaway hanno una influenza importante. Per esempio non vedevamo così tanta coerenza e continuità con le donne da tantissimo tempo. E lo spettacolo ne beneficia certamente. C’è, sicuramente, la volontà di tornare alla profondità dei personaggi e delle storie. Virtù che ha caratterizzato in particolare la compagnia tra il 2019 e il 2022. Però, dopo quanto accaduto la scorsa settimana, ...