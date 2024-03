Corsa salvezza | domani in campo La Pergolettese a Padova | Siamo carichi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CREMA (Cremona) Continuità di risultati positivi, con questa intenzione laha ripreso la preparazione ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti in vista dell’anticipo di campionato pre Pasquale in programmasera in trasferta alle 20.45 suldel quotato. La formazione cremasca è reduce dalla vittoria ottenuta con l’Atalanta Under 23 e dal pareggio di sabato al Voltini con il Novara dove la squadra ha ritrovato idee di gioco e determinazione, ingredienti fondamentali in questo finale di stagione dove sarà necessario non commettere errori per raggiungere il prima possibile ladiretta senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria degli spareggi retrocessione in programma a inizio maggio. Al termine della stagione regolare mancano 5 gare e la Pergo vista ...