Corpi estranei nei pasti delle scuole elementari | “Sono scherzi degli alunni | i bambini hanno confessato”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano – Non un problema con Milano Ristorazione, mafatti dagli. Così l’assessora all’Istruzione e vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo ha motivato i ritrovamenti didi questi giorni nel cibo distribuito nelle. Che – fa sapere Scavuzzo –andati molto oltre il chiodo nelle patate di cui si è avuta notizia oggi. “Negli ultimi giorni – dice l’assessora in un comunicato – siverificati diversi casi di ritrovamenti dinel cibo, che abbiamo appurato essere stati inseriti successivamente alla fase di somministrazione: abbiamo avuto segnalazioni per una lametta nella crescenza, un fermacapelli ...