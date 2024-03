Corona il suo sogno | Enzo Fernando Buccoliero si laurea in Medicina a 73 anni

“Ho chiuso i conti più grossi che avevo con la legge. Oggi sono un uomo libero e non voglio più vivere appeso a un filo”. Così Fabrizio Corona a Chi racconta il suo bilancio per i suoi 50 anni che ... (ilfattoquotidiano)

AGI - L'ex ct dell'Inghilterra Sven-Goran Eriksson, malato di cancro in fase avanzata, ha realizzato il suo "sogno" di allenare il Liverpool per una partita di beneficenza sabato in uno stadio pieno ... (agi)