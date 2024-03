Conversazioni letterarie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Conversare significa letteralmente il trovarsi insieme. Lo scambio che avviene tra persone, ritrovarsi e condividere. In questa pratica comune, gioca un ruolo non accessorio il luogo dove ci si ritrova. Perché molto spesso i luoghi hanno una loro identità, un peso specifico. Raccontano essi stessi una storia oltre che, in questo caso, contenerne moltissime altre. Le librerie infatti hanno questo potere particolare: essere incubatrici di storie, di mondi, di vite. Posti dove convivono in modo armonico e spesso sorprendente spaccati di mondo diversissimi. Shakespeare and Company, la famosa libreria di Parigi fondata da Walt Whitman come centro gravitazionale della Beat Generation negli anni Cinquanta e poi mantenendo una sua iconicità sospesa nel tempo, è il luogo perfetto dove conversare. Dove cioè radunarsi e parlare di libri, di storie, di temi. Di ciò che rende vita la vita. Questo ...