Controlli temporanei su tutte le frontiere tedesche durante l’Europeo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Germania si “blinda” perdi calcio. “Effettueremosuleil torneo per evitare che potenziali autori di violenze entrino nel Paese”. Lo ha detto in merito ai prossimi Europei di calcio la ministra tedesca dell’Interno, Nancy Faeser. “Questo è necessario per fornire la migliore protezione possibile a questo grande evento internazionale”, ha sottolineato Faeser, come riporta Tagesschau. Gli Europei maschili di calcio si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.