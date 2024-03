Consegnati i sette nuovi alloggi Ater di Palazzo Manassei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) TERNI, in pieno centro storico, un tempo ex convento di San Pietro. La porzione dell’edifico acquisita (all’epoca non senza polemiche per il valore storico architettonico dell’ex convento) e riqualificata dall’, ha visto ieri la cerimonia alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle politiche della casa Enrico Melasecche, il presidente e il direttore generale diUmbria, Emiliano Napoletti e Marco Larini; assente il Comune invitato più e più volte a partecipare. Sono state consegnate le chiavi diappartamenti ricavati nell’immobile al numero 2 di via. Lefamiglie che vi abiteranno, in locazione a canone concordato, sono ...