Confindustria incontra il capo della divisione valutazione dei rischi economici del Mes Giovanni Callegari

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – “IL MES: Cosa è, a cosa serve, come funziona il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)”, questo il titolo dell’incontro con(Head of Economic Risk Analysis at the European Stability Mechanism – ESM), che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 17.30 presso la sede di Arezzo diToscana Sud. Il MES, ribattezzato nel linguaggio giornalistico "Fondo salva- Stati", è il meccanismo permanente di stabilizzazione finanziaria creato a seguito delle tensioni sui mercati finanziari e la crisi dei debiti sovrani, per fornire assistenza ai paesizona Euro che si trovano a dover affrontare difficoltà finanziarie. Nel 2021, in virtù di un’intesa sottoscritta da 19 paesi, ne è stata proposta una riforma, prendendo in considerazione la possibilità per il MES di fornire una ...