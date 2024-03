Confindustria | da Gozzi ricorso ai probiviri contro esclusione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Non si ferma la battaglia di Antoniol’dalla corsa per la presidenza di, secondo quanto si apprende, avrebbe presentato un nuovo, firmato in qualità di presidente di Federacciai, al collegio dei. L’indi ieri con i, durato oltre due ore, non sarebbe stato giudicato soddisfacente dall’industriale ligure. Sembra che a suo sostegno siano arrivati ricorsi anche da associazioni e da singoli industriali che lo sostengono. Nel mirino diquelle delibere a suo favore giudicate non idonee dai saggi della commissione di designazione. Nella relazione al consiglio generale del 21 marzo, i saggi avevano certificato per ...