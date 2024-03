Confcooperative, bene potenziamento farmacia dei servizi - Con 9 mila soci farmacisti rappresentiamo presidio importante e capillare sul territorio Si ampliano i servizi offerti dalle farmacie che diventano sempre più punto di riferimento sul territorio come ...adnkronos

I 50 anni di Confcooperative Umbria, Di Somma confermato presidente e un impegno sempre più forte per affermare i valori della cooperazione - Non solo per Carlo Di Somma, confermato all’unanimità per i prossimi quattro anni alla guida di Confcooperative Umbria. Ma il plebiscito è stato soprattutto ...orvietonews

Confcooperative Lucca, Franca Isola confermata alla guida - In occasione dell’assemblea interprovinciale del 4 marzo scorso, Confcooperative Toscana Nord ha rinnovato i suoi vertici territoriali: alla guida del territorio di Lucca è stata confermata Franca Iso ...luccaindiretta