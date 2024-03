Concorso docenti | convocazione scelta traccia lezione simulata prova orale | avviso USR Puglia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'Ufficio scolastico regionale per lapubblica l'diper i candidati che hanno superato lascritta per la classe diA041, Scienze e tecnologie informatiche. L'articolo .

Oltre 200mila candidati attendono con trepidante attesa la prova orale del Concorso scuola, dopo aver superato lo scoglio della prova scritta. Come si svolgerà la prova per posto comune e sostegno? ... (orizzontescuola)

Oltre 200mila candidati attendono con trepidante attesa la prova orale del Concorso scuola, dopo aver superato lo scoglio della prova scritta. Come si svolgerà la prova per posto comune e sostegno? ... (orizzontescuola)

Oltre 200mila candidati attendono con trepidante attesa la prova orale del Concorso scuola, dopo aver superato lo scoglio della prova scritta. Come si svolgerà la prova per posto comune e sostegno? ... (orizzontescuola)

La maestra Feoli selezionata come giurata al Concorso “Nonsolodanza” - Continuano gli attestati di stima e di riconoscimento per la Planet Dance, scuola di danza locale, nonché per la propria direttrice, la maestra Francesca Feoli. L’insegnante civitavecchiese, dop ...trcgiornale

Roma: al Cinema Farnese la 21° edizione dell'Asian Film Festival: pellicole e orari - Al Cinema Farnese Arthouse di Roma torna il tradizionale appuntamento con Asian Film Festival, la rassegna cinematografica che rivolge lo sguardo alle migliori nuove ...ilmessaggero

Il video di uno studente che sventola un fascio di banconote addosso a una docente per umiliarla è diventato virale su TikTok - Il video di uno studente che sventola un fascio di banconote addosso a una docente per umiliarla è diventato virale su TikTok, scatenando indignazione e critiche.orizzontescuola