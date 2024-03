Con cento miliardi l’Ue compra cultura e scienza | cosa prevede il piano Horizon Europe

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Transizione verde, digitale e inclusività sono i tre comandamenti di Bruxelles. Zero euro a chi dissente

I docenti di sostegno saranno confermati su richiesta delle famiglie. Critici i sindacati e il Consiglio superiore della pubblica istruzione - Dal prossimo anno scolastico i docenti di sostegno a tempo determinato saranno scelti dalle famiglie. Detto, fatto. A nulla è valsa l’alzata di scudi delle organizzazioni sindacali, del Consiglio supe ...ilfattoquotidiano

Trapper morto nel carcere di Pavia, l’ultimo saluto a Jordan Jeffrey baby: “Chiedeva solo amore” - "Non c’è una vita sbagliata". Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, ha messo subito le cose in chiaro ieri mattina davanti alle oltre cento persone, per la maggior pa ...ilgiorno

Falsi tamponi per ottenere il Green Pass, oltre cento indagati a Bologna - Al centro dell'inchiesta della Procura un biologo 59enne accusato di avere distribuito certificati contraffatti. Nei guai anche i titolari di diverse imprese ...rainews