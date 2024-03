Comuni sciolti per mafia | nominate le Commissioni d’inchiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Avellino, in data odierna, ha disposto la sospensione, con effetto immediato, dei Consigli Comunali di Monteforte Irpino e Quindici, nelle more della formale adozione, da parte del Presidente della Repubblica, del provvedimento di scioglimento degli organi dei predetti. La gestione provvisoria dei predetti Enti è affidata allestraordinarie, con i poteri di Consiglio, Giunta e Sindaco, che sono statecon deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lesono così composte: Comune di Monteforte Irpino: – Dott.ssa Rosalba Scialla, Prefetto a riposo – Dott. Salvatore Guerra, viceprefetto aggiunto – Dott Raffaele Barbato, funzionario economico finanziario Comune di Quindici – Dott Vincenzo Lubrano, viceprefetto – Dott.ssa Sabrina D’Angeli, ...

