Comuni sciolti per infiltrazioni | la Sinistra | “Segnale grave”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lo scioglimento delle amministrazioni comunali di Quindici e Monteforte Irpino perdella criminalità organizzata rappresentano une preoccupante. È del tutto evidente che nessun riscatto sociale e civile, nessuna prospettiva di progresso può essere immaginata per le nostretà senza una azione di radicale contrasto alla camorra e alle mafie”. Così Roberto Montefusco, coordinatore provincialeItaliana Avellino Tonino Scala, coordinatore regionaleItaliana Campania On. Franco Mari, Deputato Alleanza Verdi-“Quando si determinano fatti così traumatici si impone sempre una riflessione profonda sul dovere che avrebbe la politica di prevenire questi fenomeni, di avere antenne ...

Commissione d'accesso per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale. Il sindaco va su tutte le furie e attacca. Ma è già successo con Roma, Reggio Calabria e Foggia (ilgiornale)

Continuano le polemiche da parte del sindaco uscente di Bari Antonio Decaro sul probabile Scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Dopo l'annuncio del ministro dell'Interno Matteo ... (ilgiornaleditalia)

Infiltrazioni camorra, sciolti i Comuni irpini di Quindici e Monteforte Irpino - La gestione dei Comuni di Quindici e Monteforte Irpino, entrambi nell'Avellinese, è affidata ad altrettante Commissioni straordinarie per la durata di ...pupia.tv

Mafia, Gubitosa: “Provincia Avellino non immune, Comunità reagisca” - In provincia di Avellino sciolti per criminalità due Comuni, Quindici e Monteforte Irpino. "Sono particolarmente preoccupato e amareggiato dalle notizie ...irpinianews

Condizionamento mafioso, Governo scioglie Comuni Monteforte e Quindici - I Comuni sono stati sciolti dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per condizionamento mafioso.ilgiornalelocale