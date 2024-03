Come un peluche Il patriota Augias? Insulto estremo a Giorgia Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) E' un Corradounchained, scatenato, quello intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. L'ex volto Rai parte in quarta controa proposito del suo recente viaggio alla Casa Bianca: "Il presidente Biden, approfittando anche della differenza di statura, ha trattato la nostra presidente del Consiglioun. Ora questo non dovremmo permetterlo, perché ci sono conseguenze gravi". Il gesto affettuoso del presidente americano non va giù ad, che ne fa un problema di politica estera. "Conseguenze gravi perché così facendo si perde di autorevolezza. Guardi, lo dico io che non ho mai avuto un atteggiamento altero, impositivo, anche io tendo a scherzare e a prendere il lavoro in maniera giocosa, perché mi piace divertirmi lavorando. Io me lo posso ...