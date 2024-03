Come Lady D Caprarica | così Kate entra in una nuova dimensione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si continua a discutere del video diMiddleton, moglie del principe William e futura regina d'Inghilterra, nel corso di Pomeriggio5, programma di Canale5 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Nella puntata del 27 marzo della trasmissione pomeridiana è ospite Antonio, storico corrispondente Rai da Londra, che dà un lettura più che positiva della scelta della principessa del Galles di confessare pubblicamente di avere un cancro, un annuncio che ha veramente conquistato tutti i sudditi, spazzando via in maniera più che rapida tutte le precedenti polemiche per il caso della foto ritoccata: “Una giovane donna di 42 anni, una madre di tre bambiniche dà questo annuncio, è una cosa che colpisce profondamente. Si fa bene a mettere sugli schermi l'immagine diDiana, perché con ...