Come il cinema genera una mappatura dei nostri sogni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo l’esordio (Leone d’argento nel 2009) di “Donne senza uomini”, la videoartista e regista iraniana Shirin Neshat nel 2021 porta a Venezia il film “Land of Dreams”, con Sheila Vand, Matt Dillon e Isabella Rossellini. Un poetico viaggio onirico attraverso la vita della protagonista, Simin, e la politica americana in un prossimo ipotetico futuro in cui, sigillati i confini, il governo degli Stati Uniti avvia un programma di controllo della popolazione attraverso la registrazione dei. Nel film vediamo Simin, una dei principali “acchiappa” del Census Bureau e tra gli ultimi immigrati ammessi nel Paese, attraversare il New Mexico per compiere ogni giorno il suo lavoro, contribuendo così a questa sorta di “psicoanalisi di massa”. Combattuta tra la gratitudine per essere stata accolta, la difficile storia della sua famiglia in Iran e la ...