Combattere e vincere le infowar Ecco la strategia di Parigi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Come riuscire ale guerre prima che scoppino? È questo il quesito alla base della riflessione iniziata dalla Difesa francese a partire già dalla sua nuovadi sicurezza nazionale, che ha aggiunto alle funzioni delle Forze armate transalpine quella della Conoscenza e anticipazione strategica. Come spiegato ad Airpress da fonti di alto livello della Difesa di, per assicurarci la vittoria contro potenziali avversari prima che l’escalation raggiunga il livello di conflitto, è necessario essere in grado di anticipare quello che potrebbe accadere, in modo da poter prendere le dovute contromisure e riempire gli eventuali gap. La sfida imminente è naturalmente quella russa, identificata come prioritaria da, ma nel lungo periodo, la minaccia sarà quella cinese, già attiva attraverso la sua ...

