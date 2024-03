Coltellate dopo il tentato scippo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) PERUGIA Aggredito in pieno centro con un coltello in quello che sembra un tentativo di. L’aggressione, nella quale sarebbe rimasto ferito aun uomo, si è consumata nella zona di piazza Partigiani. Secondo quanto è stato possibile apprendere, a dare l’allarme sarebbe stato un commerciante che ha soccorso il malcapitato. Il ferito, infatti, avrebbe chiesto aiuto entrando nel negozio. Ai presenti avrebbe quindi spiegato di essere stato colpito ripetutamenteessersi ribellato a un tentativo di. Chi ha agito, infatti, ha puntato alla borsa a tracolla che il ferito indossava. Sul posto è intervenuto personale del 118 alle cui cure l’uomo è stato affidato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante che ha subito avviato le ricerche del ...