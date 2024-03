Colli al Metauro, tremendo frontale tra un'auto ed uno scooter: donna muore sul colpo - Colli AL Metauro - Un tremendo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Calcinelli di Colli al Metauro: una donna di 74 anni ha perso la vita. Morciano, uomo investito sulle ...corriereadriatico

Donna perde la vita travolta da un’auto - Era in sella al suo scooter. Coinvolte altre due auto, uno dei conducenti in ospedale Incidente mortale oggi, alle 14.30, a Calcinelli di Colli al Metauro. Una donna di 74 anni è stata travolta e ucci ...youtvrs

Pensionata in scooter travolta e uccisa da un’auto dopo un sorpasso azzardato - L’incidente nel pomeriggio a Colli al Metauro: nulla da fare per la donna, 74 anni, che nel violento impatto con una Peugeot è stata sbalzata a diversi metri, finendo in un’aiuola spartitraffico ...ilrestodelcarlino