Colico | Edoardo Galli scomparso | segnalazioni in Stazione Centrale a Milano e sul Monte Succhello

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Sei giorni senza alcuna notizia di. Le ricerche dello studente sedicenne, fino a oggi, non hanno dato alcun esito, tanto che le operazioni sono state interrotte. Quelle ufficiali, almeno, perché gruppi di volontari stanno proseguendo a esplorare il territorio dell’Alta Valsassina, nonostante la situazione in montagna sia notevolmente peggiorata; con neve, nebbia e freddo alle quote maggiori. Le piste battute Oggi, intanto, si sono tenuti nuovi vertici delle forze dell’ordine per indirizzare le ricerche del ragazzo sparito da, cittadina dell’alto lago doveabita con la famiglia. Le ipotesi sul tavolo restano, al momento, quelle già analizzate nei giorni scorsi. In primis la possibilità che il giovane possa essersi diretto verso l’Alta Valsassina, ...