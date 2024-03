Codice strada | via libera della Camera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 12.12 L'Aulaha approvato con 163 voti a favore e 107contrari il Ddl su sicurezzae revisione del.Il provvedimen to passa ora all'esame del Senato. Il disegno di legge prevede l'inasprimento di misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. Viene introdotta la sospensione brevepatente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al "patrimonio' dei punti disponibili.Sanzioni inasprite se si guida utilizzando il cellulare.