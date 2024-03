Codice strada | ok Camera a ddl con 163 sì**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “La maggioranza è salva per miracolo . Per un solo voto hanno ottenuto il numero legale ”. Lo sottolinea il responsabile d'aula del Pd, Andrea Casu, che segnala quanto “la ... (liberoquotidiano)

Inps, a febbraio 46,5 milioni ore cig, +13% sull' anno - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'Inps a febbraio sono state 46,5 milioni, il 5,3% in meno rispetto a gennaio (49,1 milioni) ed il 13,0% in più rispetto a febbraio 2023,.ansa

Codice della strada, ok dell'Aula della Camera con 163 sì e 107 no, passa al Senato - L'aula della Camera ha approvato il disegno di legge 'Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada'. I sì sono stati 163, i no 107, nessun ...rainews

Codice della strada 2024: ok dalla Camera, tutte le novità - Primo sì al Codice della strada 2024: ok dalla Camera con 163 voti favorevoli, scopri tutte le novità in attesa del passaggio in Senato.sicurauto