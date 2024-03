Codice strada | c’è il sì della Camera | meno autovelox | stretta su alcol e stupefacenti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laha approvato il ddl che riforma il. Dall’aumentopotenza dei veicoli che potranno guidare i neopatentati alla disposizione degliin città e sulle strade veloci: ecco come cambiano le regoleLaha approvato il ddl che riforma il. Dall’aumentopotenza dei veicoli che potranno guidare i neopatentati alle novità in merito alla disposizione e l’utilizzo deglisulle diverse tipologie di: ecco come cambiano le misureLaha approvato il ddl che riforma il. Dall’aumento ...

Codice della strada, via libera della Camera. Stretta su alcool, droga e telefonini - Via libera della Camera dei deputati al disegno dei legge sul nuovo Codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all’esame del Senato, dopo di ché sarà legge ...secondopianonews

Codice della strada, Pastorella (AZ): riforma punitiva e non risolutiva per sicurezza - Roma, 27 mar - "Il giudizio è molto negativo: abbiamo convintamente votato contro questa riforma del Codice perché non risolutiva, in quanto non migliora la sicurezza, toglie competenze ai sindaci su ...9colonne

Codice della strada, via libera della Camera. Salvini: 'Salviamo vite' - Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul Codice della strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all'esame del Senato. "Grande soddisfazione, siamo determinati a salvare ...ansa