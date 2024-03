Codice della strada | via libera della Camera con 163 sì

Dall’utilizzo degli autovelox alle auto disponibili per i neopatentati , passando per i monopattini: cosa prevede il testo firmato Salvini (ilgiornale)

L’Aula della Camera ha approvato con voti 163 favorevoli e 107 contrari il Ddl ’Interventi in materia di sicurezza Strada le e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada , che passa ... (thesocialpost)

Nuovo Codice della strada, via libera della Camera: dagli autovelox alle norme per neopatentati, come cambia - Innanzitutto, si allungano (di nuovo) i tempi in cui un guidatore è considerato neopatentato: per il Codice precedente e attualmente in vigore, infatti, era previsto un anno, mentre quando entreranno ...corriere

Codice della strada, via libera della Camera: ecco tutte le novità - Il Parlamento dà l'ok (ormai quasi definitivo) alla revisione del Codice della strada. Riepiloghiamo tutte le modifiche che riguardano il mondo delle due ruote ...dueruote

Fisioterapisti. Ottaviani (Anf): “La Sentenza di Udine va letta con attenzione. Si rispetti il lavoro d’équipe” - “L’ Art. 348 del Codice penale – spiega la fisiatra - sancisce che: «Nessuna attività diagnostica o prescrittiva può essere fatta da chi non è abilitato all’esercizio della professione medica, essendo ...quotidianosanita