Codice della strada | primo sì Dall' Alcolock alla guida col cellulare | le misure

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il nuovofortemente voluto dal ministro e vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto il via liberaCamera dei deputati e ora passa al Senato per la seconda lettura. Il disegno di legge ha ricevuto 163 voti a favore e 107 contrari. Ma qualicontiene e quali sono le novità in vista per gli automobilisti? Ecco i punti principali del nuovo. ALCOL E DROGHE. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, scatta la multa da 573 a 2.170 euro e la sospensionepatente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), e patente sospesa da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è ...