Codice della strada | mail bombing al Senato contro il ddl

Con 163 voti favorevoli e 107 voti contrari la Camera ha approvato il disegno di legge sul Codice della strada . Il testo, che passa ora in esame al Senato, contiene una delega al governo per la ... (open.online)

Maltempo: Codice giallo per giovedì 28 marzo - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alle 13 di domani, giovedì, per tutta l’area a nord-ovest.ilcittadinoonline

In Spagna arrivano i controlli con agenti in borghese in moto - È quanto annunciato dal numero uno della Direzione generale del traffico (Dgt), Pere Navarro, in un'intervista concessa a El País. "Avverrà soprattutto nei weekend, nelle zone più complicate, per ...ansa

Nuovo Codice della strada, via libera della Camera dei deputati: sono 163 i voti a favore - L’Aula di Montecitorio ha approvato il decreto di legge sul Nuovo Codice della strada, dando il via libera con 163 voti favorevoli e 107 voti contrati. Adesso il provvedimento ...leggo