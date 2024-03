Coach Bernardi Ravenna Vincere sarà vitale Serve una super difesa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È l’ora della verità per l’OraSìche questa sera, con palla a due alle ore 20.30 (dirigono i signori Roberti di Napoli e Marcelli di Roma), ha sulla racchetta un quasi match point per la salvezza, ospitando nello scontro diretto chiave, la Virtus Padova. I giallorossi, reduci dalla bella vittoria sul parquet di Ozzano, sono chiamati ad una grande prova perché, una vittoria contro i patavini, garantirebbe quattro punti di vantaggio ed il 2-0 negli scontri diretti sui playout. Proprio per questo la posta in gioco è altissima eha anche il vantaggio di aver potuto godere di un giorno di riposo in più. "Abbiamo avuto la fortuna di godere della domenica di riposo, avendo giocato sabato sera, così lunedì abbiamo potuto allenarci. Abbiamo strutturato gli allenamenti in maniera mirata nel poco tempo disponibile ma direi che siamo pronti a ...