Claudio Castrogiovanni | chi è la moglie Flaminia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha scelto la strada della recitazione dopo aver dedicato i primi anni della sua vita agli studi, diventando presto un avvocato dopo la laurea in Giurisprudenza. È diventato attore dopo che il regista di Jesus Christ Superstar lo ha notato e lo ha fatto entrare nel cast dello spettacolo teatrale, dandogli la possibilità di girare il mondo. È proprio grazie all’esperienza teatrale chedecise di lasciare la carriera da avvocato e dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. In seguito ha lasciato Catania e si è trasferito a Milano per studiare nelle scuole di recitazione e lanciare così la sua carriera. In merito alla sua vita privata, sappiamo che è sposato concon la quale condivide una passione al di là del set.è ...