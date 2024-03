Clamoroso Bayern Monaco | spunta l’ipotesi Zidane | la situazione

È notte fonda al Bayern Monaco. La squadra bavarese ha perso anche in casa del Bochum per 3-2. È la terza sconfitta consecutiva dopo quelle col Leverkusen e la Lazio. La Bundesliga è ormai lontana, ... (ilnapolista)

Le parole di Matthijs De Ligt , difensore del Bayern Monaco, sul suo futuro con il club tedesco. I dettagli Matthijs De Ligt , difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro ... (calcionews24)

Mourinho, Clamoroso ritorno in panchina: richiamato dall’ex - Il calcio è la mia vita, posso allenare ovunque”. Mourinho e Samuel Eto’o (Ansafoto) – Asromalive.it Dalle rumorose voci che lo vedono come successore di Thomas Tuchel al Bayern Monaco, fino ad ...asromalive

Calciomercato Napoli, sguardo in casa Bayern Monaco: il colpo - Calciomercato Napoli, sguardo in casa Bayern Monaco: il colpo che potrebbe cambiare il volto al centrocampo degli ...metropolitanmagazine

Bayern Monaco, si valutano altre piste per la panchina: spunta un duo di ex campioni - A fine stagione il Bayern Monaco saluterà Thomas Tuchel e annuncerà chi sarà il nuovo allenatore per la prossima annata. La notizia è nota da tempo, da quando a febbraio il club bavarese ha pubblicato ...momentidicalcio