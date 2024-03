Clamoroso autogol dopo quattordici secondi | il portiere resta di stucco – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilnon se l’aspettava, il difensore gioca a memoria: nella serata delle Nazionali undiventa virale Martedì sera si è conclusa la sosta per le Nazionali. I giocatori hanno fatto ritorno nei propri club per riprendere a giocare nei rispettivi campionati, in attesa degli impegni estivi che li vedranno scendere in campo per Euro2024 e Copa America. In tal senso, l’altro ieri abbiamo assistito a un’amichevole che ha messo l’una contro l’altra due delle due squadre del continente. Da una parte la Spagna, dall’altra il Brasile, in un match terminato con uno spettacolare 3-3 pregno di emozioni, qualità e divertimento. Mentre tutti gli appassionati erano connessi sulla partita della giornata, i tifosi di Lettonia e Liechtenstein erano gli unici ad assistere all’amichevole tra le loro nazioni. Oss in azione con la ...