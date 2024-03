Civil War | Kisten Dunst svela perché girare il film è stato un trauma

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'attrice torna assoluta protagonista del nuovoapocalittico di Alex Garland Dopo aver diviso la critica,War si prepara all'uscita nelle sale e nel frattempo Kirstensta concedendo parecchie intervista a fini promozionali, in cui ha anche ammesso il motivo per cuiildi Alex Garland sarebbe"un" per lei. A giudicare dalle immagini del trailer diWar, ildella A24 sembra davvero un intenso action con tanto di esplosioni, spari e violenza. Il regista Alex Garland ha persino utilizzato carri armati, aerei e armi reali per rendereWar il più autentico possibile. Kirsten, che interpreta una fotoreporter di nome Lee, …