Civate | scoperto un antico cimitero perduto | ritrovate sei sepolture medievali

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Lecco), 27 marzo 2024 - Un, con seidi epoca altomedievale. E' stato ritrovato nelle scorse settimane a, durante i lavori si scavo per la realizzazione di una adduttrice dell'acquedotto. Gli scheletri custoditi nelle tombe o direttamente sepolti nella nuda terra purtroppo risultano fortemente danneggiati, in alcuni casi difficilmente distinguibili, a causa di precedenti scavi eseguiti il secolo scorso. Il ritrovamento I reperti umani sono venuti alla luce nella zona della chiesa della Santa, dedicata ai santi Nazzaro e Celso. Sono emersi durante i lavori di scavo per la realizzazione appunto dell'adduttrice dell'acquedotto intercomunale. Sono stati trovati ad un metro di profondità, sotto l'asfalto di via Papa Giovanni XXIII, vicino ...