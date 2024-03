’Città di Montecatini’ Tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A Montecatini è, per ospitare il 19° Torneo Internazionale di calcio giovanile "Città di Montecatini" - 31° Memorial "Daniele Mariotti", in cui si affronteranno ben 24 formazioni della categoria Esordienti A dell’annata 2011. I padroni di casa del MontecatiniMurialdo, assieme a Roma (detentori del trofeo), Borgoricco Campetra, Wonderful Bari, Pontedera, Corigliano, Tor Tre Teste, Torino, Carloforte, Ferencvarosi (Ungheria), Tau Altopascio, Valle Agno, Lucchese, Arzignano Valchiampo, Vigor Perconti, Atalanta, Boreale, Dolomiti Bellunesi, Lokomotiva Zagreb (Croazia), Grifone, Pro Eureka, Pisa, Donatello e Urbetevere, si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo, che ha visto in passato anche gli azzurri Lorenzo Pellegrini, Daniele Rugani, Davide Frattesi e Gianluca Mancini partecipare. Le gare andranno in scena allo stadio "Mariotti" dal ...