Circuito Romagnolo al via | Abbonati in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È tutto pronto per la 20ª edizione del, organizzato dai comitati territoriali dell’Uisp di Imola-Faenza e di Ravenna-Lugo. La prima prova, la Gran fondo Le cime di Romagna, è organizzata dall’Avis Faenza ed è in programma domenica 14 aprile. Seguiranno, poi, la Gran fondo Valle del Senio, a cura dell’Us Ciclistica Castel Bolognese (28 aprile), il Giro della Romagna, organizzato dalla Francesco Baracca di Lugo (5 maggio) e la Gran fondo Tozzona Città di Imola, a cura del Gruppo La Tozzona di Imola (9 giugno). "Nell’autunno del 2004 – ricorda il coordinatore Bruno Manaresi, vicepresidente dell’Avis Faenza – i cinque presidenti di Avis Faenza, Baracca Lugo, Pedale Bianconero di Lugo, Massese di Massa Lombarda e Bertolt Brecht di Russi, si sono riuniti per creare qualcosa che rendesse più appetibile le iscrizioni e cioè permettere ai ...