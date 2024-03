Circello è il comune più ‘istruito’ del Sannio | la soddisfazione del sindaco Golia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È con grande orgoglio che constatiamo il nostro posizionamento comepiùdella provincia di Benevento e tra i primi in Campania. I dati rivelano chiaramente l’impegno e la dedizione dei nostri giovani verso l’istruzione, un pilastro fondamentale per lo sviluppo e il benessere della comunità. Il fatto che oltre l’84% dei residenti nella fascia d’età tra i 25 e i 49 anni abbia conseguito un diploma o un titolo di studio superiore è motivo di grandee conferma il valore che attribuiamo all’istruzione”. Così ilGianclaudiocommenta, a margine di un incontro per le festività con gli alunni delle scuole elementari che hanno ricevuto in dono le uova di Pasqua, la classifica stilata e pubblicata da “Openpolis” che attesta che il ...