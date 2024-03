Cipollone | se dati confermati allentamento politica monetaria

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Se iin arrivo confermeranno lo scenario previsto nelle proiezioni di marzo, dovremmo essere pronti a ridimensionare rapidamente la nostrarestrittiva". Lo afferma il membro del board della Bce Pieroin un intervento sullaa Bruxelles. "Oggi, il processo di disinflazione è circondato da una minore incertezza poiché gli shock dal lato dell'offerta si invertono e i rischi per le prospettive di inflazione si sono bilanciati. Siamo sempre più fiduciosi che l'inflazione convergerà al 2% entro la metà del 2025". Lo afferma il membro del board della Bce Pieroin un intervento sullaa Bruxelles.

