Urumqi, 19 mar – (Xinhua) – Il commercio estero della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro ha registra to un incremento del 51,4% su base annua nei primi due mesi di ... (romadailynews)

Urumqi, 19 mar – (Xinhua) – Il commercio estero della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro ha registra to un incremento del 51,4% su base annua nei primi due ... (romadailynews)

Pechino, 27 mar – (Xinhua) – Emerso dalle giovanili del Real Madrid e campione di LaLiga nella sua carriera di giocatore, Fernando Sanchez Cipitria e’ tornato nello Xinjiang con l’obiettivo di far ... (romadailynews)

Cina: ex campione di LaLiga punta a rivitalizzare calcio nello Xinjiang - Pechino, 27 mar – (Xinhua) – Emerso dalle giovanili del Real Madrid e campione di LaLiga nella sua carriera di giocatore, Fernando Sanchez Cipitria e’ tornato nello Xinjiang con l’obiettivo di far ...romadailynews

Cina: Xinjiang, uccelli migratori affollano lago Bosten - Urumqi, 27 mar - (Xinhua) - Il lago Bosten, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, e' il piu' grande lago interno d'acqua ...romadailynews

Ecco i vincitori dei Sigma awards 2024, il premio internazionale di data journalism - Dal Financial Times a Blooomberg, dalle fossi comuni in Nigeria ai droni iraniani in Ucraina, i vincitori e i temi dei Sigma awards 2024 ...infoilsole24ore