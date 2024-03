Cina | turisti europei si godono visite a Pechino grazie a nuova politica esenzione visto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 mar – (Xinhua) – Un gruppo di 350ha visitatodopo essere arrivato a Shanghai con una crociera tedesca. Maximilian, un ventunenne tedesco che fa parte del gruppo, ha descritto questo viaggio come “fantastico” e ha espresso il desiderio di esplorare altre citta’ cinesi in futuro. “Mi sembra di essere in un sogno”, ha affermato il ragazzo, aggiungendo che da bambino sperava di vedere la Grande Muraglia cinese di persona. “Finalmente sono arrivato al sito, dove ogni mattone porta con se’ la storia, e ricordero’ questo viaggio in futuro”. “E’ bello ammirare qui edifici e templi molto interessanti. E’ stato tutto fantastico”, ha affermato Jutta, un’altra turista tedesca. “Abbiamo preparato meticolosamente una serie di pacchettici di mezza giornata, ...