Cina | scopriamo il fascino internazionale di Boao

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pechino, 27 mar – (Xinhua) – Un tempo umile villaggio di pescatori nella provincia insulare tropicale cinese di Hainan,accoglie oggi visitatori provenienti sia da vicino che da lontano. Unitevi a Xinhua per esplorare ildella cittadina, sia all’interno che all’esterno delForum for Asia. Agenzia Xinhua

Pechino, 26 mar – (Xinhua) – Il pettine di corno e’ uno dei “Tre tesori di Fuzhou”, una citta’ della provincia orientale cinese del Fujian . Scoprite in questo video come vengono realizzati questi ... (romadailynews)

Il mistero dei saloni per unghie - «Ci vogliono ore e ore di manicure e momenti di silenzio condivisi perché sorga qualche piccola confidenza o un saluto più affettuoso degli altri con le ragazze cinesi che ci lavorano. Ma tra i due mo ...ilpost

La mappa degli immobili dell’Inps in vendita all’asta ad aprile 2024 - Non si ferma il piano di dismissioni 2024 dell’Inps che, ad aprile, metterà in vendita all’asta diverse proprietà in Italia tra Torino, Firenze e Roma.idealista

Borsa, Tokyo apre positiva. In Cina profitti industriali a +10,2% - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più in attesa della chiusura dell’anno fiscale, che in Giappone coincide con la fine di marzo, e la prevista distribuzione dei dividendi. In apertura il Ni ...ilsole24ore