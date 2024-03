Cina ricorre al Wto | Usa discriminano su veicoli elettrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro quelli che considera sussidi "discriminatori" da parte degli Stati Uniti sui, presentando una denuncia formale. L'azione è l'ultima di una lunga storia di controversie commerciali bilaterali, con il settore deidiventato il campo di battaglia chiave nella transizione verde globale. La denuncia è stata presentata per sostenere un ambiente equo per i produttori automobilistici cinesi e per l'industria globale, ha dichiarato il ministero del Commercio, mettendo nel mirino l'Inflation Reduction Act del presidente Usa Joe Biden.