Cina | lancia nuovo satellite per monitorare ambienti atmosferico | spaziale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Taiyuan, 27 mar – (Xinhua) – Laquesta mattina hato undal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Una versione modificata di un razzo Long March-6 che trasportava ilYunhai-3 02 e’ decollata alle 6:51 (ora di Pechino). Ile’ entrato nell’orbita prevista e sara’ utilizzato per indagini sull’ambientee su quello marino, per il monitoraggio dell’ambiente, per la prevenzione e la riduzione dei disastri e per esperimenti scientifici. Il lancio ha costituito la 514ma missione dei razzi vettori della serie Long March. (Xin) Agenzia Xinhua